Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İranlı çeteye operasyon! 123 kilo “MET” ile suçüstü yakalandılar
Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:05

İranlı çeteye operasyon! 123 kilo “MET” ile suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İranlı çeteye operasyon! 123 kilo “MET” ile suçüstü yakalandılar

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, İran uyruklu şüphelilerden oluşan bir uyuşturucu çetesini çökertti. Toplamda 123 kilo 300 gram kısaca “MET” adı verilen “Metamfetamin” isimli uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına peş peşe iki farklı operasyon düzenledi. Bayrampaşa, Esenyurt ve Şişli'de düzenlenen operasyonlarda 86 kilogram katı Metamfetamin maddesi ve 37 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi ile iki hassas terazi ele geçirildi. İran uyruklu şüphelilerden oluşan bir çete çökertildi.

8'i yabancı uyruklu 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İranlı çeteye operasyon! 123 kilo “MET” ile suçüstü yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA