İranlı çeteye operasyon! 123 kilo “MET” ile suçüstü yakalandılar

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu satıcılarına peş peşe iki farklı operasyon düzenledi. Bayrampaşa, Esenyurt ve Şişli'de düzenlenen operasyonlarda 86 kilogram katı Metamfetamin maddesi ve 37 kilo 300 gram sıvı Metamfetamin maddesi ile iki hassas terazi ele geçirildi. İran uyruklu şüphelilerden oluşan bir çete çökertildi.

8'i yabancı uyruklu 10 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.