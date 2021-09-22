Işıklı Gölü kurudu

Denizli
'nin Çivril
ilçesinde bulunan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Işıklı Gölü
kuraklıktan nasibini aldı. İklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık gölleri kurutuyor. Zambakları ve nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü, eski parlak günlerini arıyor. Neredeyse yarısı kuruyan göldeki su seviyesi bazı noktalarda yarım metreye kadar düştü. Daha önce suyun üzerinde bulunan gezinti tekneleri, gölün çekilmesiyle birlikte karaya oturdu. Son günlerdeki yağışlarla birlikte göldeki su seviyesi yükselse de, çevre sakinleri bunun geçici bir durum olduğunu, son 4-5 yıldır gölün alarm verdiğini belirtiyor. Birçok ailenin geçim kaynağı olan Işıklı Gölü'nde, ıstakoz
, turna balığı
ve göle özgü dişli balığı neslinin de tükenmek üzere olduğu bildirildi.