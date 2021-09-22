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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Işıklı Gölü kurudu

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Işıklı Gölü kurudu
Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Işıklı Gölü kuraklıktan nasibini aldı. İklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklık gölleri kurutuyor. Zambakları ve nilüferleri ile ünlü Işıklı Gölü, eski parlak günlerini arıyor. Neredeyse yarısı kuruyan göldeki su seviyesi bazı noktalarda yarım metreye kadar düştü. Daha önce suyun üzerinde bulunan gezinti tekneleri, gölün çekilmesiyle birlikte karaya oturdu. Son günlerdeki yağışlarla birlikte göldeki su seviyesi yükselse de, çevre sakinleri bunun geçici bir durum olduğunu, son 4-5 yıldır gölün alarm verdiğini belirtiyor. Birçok ailenin geçim kaynağı olan Işıklı Gölü'nde, ıstakoz, turna balığı ve göle özgü dişli balığı neslinin de tükenmek üzere olduğu bildirildi.
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Işıklı Gölü kurudu
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