İstanbul’da çakarlı araç denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler denetimler sırasında cam filmi bulunan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

