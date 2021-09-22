İstanbul’da korkunç görüntü: Kucağında kanlar içinde...

KANLAR İÇERİSİNDE KALAN HAMİLE EŞİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI



Dehşete kapılan kadın, çiftin evdeki Sergül Ö. ismindeki 6 aylık bebeğini alarak odaya geçti. Tabancayı camdan dışarıya atan Suat Ö. ardından intihar süsü vermek için ağır yaralı eşi Gülseren Mamuş'u kucağına alarak dışarıya çıktı. Kanlar içerisinde kalan Mamuş'u kucağında caddeye yürüyen Suat Ö., yoldan geçen Oğulcan K.'yı durdurup bindiği aracıyla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yolda kalbi duran Gülseren Mamuş, hastanede yapılan müdahaleyle tekrardan hayata döndürüldü ancak beyin ölümü gerçekleşti, bir süre sonra da hayatını kaybetti. Genç kadının yapılan otopsisinde 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Öfkeli kocanın genç kadını kucağında caddeye taşıdığı ve araca bindirdiği anlar ise kameralara yansıdı. Bu olay yaşandığı esnada ise şahsın kuzeni, evdeki bebekle çıktığı caddede sinir krizi geçirdi.