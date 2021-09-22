İstanbul’da rehine operasyonu! Fidyeciden pes dedirten sözler

Rehineler adresteki dolaplardan çıktı. Bir dolapta bulunan fidyecilerden biri utanmadan "Ben de kaçırıldım" dedi. İki fidyecinin; hemşehrileri olan Pakistan uyruklu mağdurları dolgun ücretlerle iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ve alıkoyarak ailelerinden fidye istedikleri iddia edildi. "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Fidye" suçlarından ötürü haklarında yasal işlem yapılan iki fidyeci Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Kaçak oldukları tespit edilen toplamda 14 rehine sınır dışı edildi.