İzmir’de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

İzmir'de makilik alanda yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor | Video