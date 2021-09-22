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Giriş Tarihi: 22.9.2021 17:59 Son Güncelleme: 22.9.2021 19:06

İzmir'de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.

İzmir'de makilik alanda yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor | Video

RÜZGAR, EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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İzmir'de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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