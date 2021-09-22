İzmir’de makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Yelki Bayraktepe mevkisinde meydana geldi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sebebiyle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 uçak, 3 helikopter ile havadan; 11 arazöz ile karadan müdahale ediyor.
İzmir'de makilik alanda yangın! Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor | Video
RÜZGAR, EKİPLERİN ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR
Rüzgar nedeniyle alevlerin genişlemesi, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.