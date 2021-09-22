Kına gecesinde koronavirüs kaptı, 45 gün hastanede yattı

Gaziantepli Songül Turan (47) oğlunun kına gecesinde korona virüse yakalandığını birkaç gün başlayan vücut ağrıları ve ateş için başvurduğu hastanede öğrendi. Eşi Özcan Turan'ın da testi pozitif çıkan Songül Turan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi hastalığı hafif atlatıp 10 günde taburcu olurken Songül Turan ise yarısı yoğun bakımda olmak üzere 45 gün hastanede tedavi görüp yaşam mücadelesi verdi.

45 günün ardından sağlığına kavuşup taburcu olan Turan, "Oğlumuzun kına gecesinin ardından rahatsızlandık. Nefes alacak halim bile kalmamıştı. Çok zor bir süreç geçirdim. Önce Allah sonra doktor ve hemşireler sayesinde hayata tutundum. Şimdi taburcu olmamın mutluluğunu yaşıyorum, bundan sonra nefesimin kıymetini bileceğim. Maske takıp, mesafeyi korumalıyız ki bu hastalık bir an önce ortadan kalksın" diye konuştu.