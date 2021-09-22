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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Kıskançlık tartışması cinayetle bitti

Kıskançlık tartışması cinayetle bitti
İstanbul Küçükçekmece'de piyanist Oktay Konak kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi Filiz Akgöz'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da çeşitli barlarda piyanistlik yapan Oktay Konak (35) yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı Filiz Akgöz'le (33) kıskançlık nedeniyle tartıştı. Konak'ın evinde yaşanan kavgada Akgöz karnından bıçak darbesi alarak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Akgöz hayatını kaybederken, Konak polis tarafından gözaltına alındı. Konak'ın emniyette verdiği ilk ifadesinde "Tartışma alevlenince eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalıştım, bıçağı karnına sapladı" dediği iddia edildi. Akgöz'ün, geçtiğimiz mayıs ayında, kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla Konak hakkında polise başvurduğu, Konak'a bir ay uzaklaştırma cezası verildiği ortaya çıktı.
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Kıskançlık tartışması cinayetle bitti
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