Kocaeli Emniyeti’nden öğrencilere sıcak karşılama!

İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarında, önceki hafta başlayan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim dönemi ile birlikte, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde denetim ve kontrollerine yeniden başlayan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Hafta başı yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan üniversite öğrencilerine de oldukça sıcal bir karşılamada bulundu.

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve görevli personel, kampüs girişinde kurulan standta öğrencileri, ' hoş geldiniz' diyerek karşıladıktan sonra sıcak ve samimi sohbetlerde bulundu.

BAŞARILAR DİLEDİ

2021/2022 Eğitim ve Öğretim yılının huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması, üniversite öğrencilerimizin hayat yolunda emin ve güvenilir adımlarla yürümelerini sağlamak amacıyla;

"El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje kapsamında öğrenciler ile sohbetlerde bulunan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.