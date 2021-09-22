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Giriş Tarihi: 22.9.2021 23:07

Meteorolojiden Güney Ege için fırtına uyarısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Meteorolojiden Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için Perşembe günü için fırtına uyarısı yaptı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için Perşembe günü için fırtına uyarısı yaptı. Güney Ege'de öğleden rüzgarın şiddetini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Ege'de rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

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Meteorolojiden Güney Ege için fırtına uyarısı
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