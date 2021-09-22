Meteorolojiden Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için Perşembe günü için fırtına uyarısı yaptı. Güney Ege'de öğleden rüzgarın şiddetini artırarak, 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güney Ege'de rüzgarın; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir."