Mezun olduğu köy okulunda öğretmen oldu

Nesrin Kutlu, Irak sınırına sıfır noktadaki Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen Köyü'nde doğdu. İlkokulu köyünde, liseyi Şenoba beldesinde tamamladıktan sonra Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü okurken, öğretmen olmak için formasyon aldı. Yaşadığı Taşdelen köyünde ücretli öğretmenlik için başvurdu.

Yıllar önce mezun olduğu okulunda öğretmenliğe başlayan 23 yaşındaki Nesrin Kutlu, 12 yıl aradan sonra şimdi mezun olduğu sınıfında kız kardeşinin de aralarında bulunduğu köy çocuklarına umut olmanın mutluluğunu yaşıyor. SABAH'a konuşan Nesrin öğretmen, "Ben hayallerimi gerçekleştirdim, onların da hayallerini gerçekleştirmeleri için çalışıyorum" dedi.

8 çocuklu Kutlu ailesinin ikinci çocuğu olan Nesrin Kutlu, Türkiye-Irak sınırının kesiştiği noktada yer alan ve terör saldırıları nedeniyle büyük acıların yaşandığı Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Taşdelen köyünde doğdu. Babası ve yakın akrabaları korucu olan Nesrin Kutlu, ilkokul ve ortaokulu Taşdelen'de okudu. İlköğrenimini tamamlayan Kutlu, liseyi Şırnak Şenoba beldesinde tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü okurken, öğretmen olmak için formasyon aldı. Geçen yıl mezun olan ve girdiği KPSS'den 80,3 puan alan Nesrin Kutlu, atama beklerken, evde boş durmak yerine yaşadığı Taşdelen köyünde ücretli öğretmenlik yapmak için Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Kutlu, yıllar önce mezun olduğu Taşdelen İlköğretim Okulu'nda okuduğu sınıfta öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Öğretmenliğinin 10'uncu günü olan ve 4'üncü sınıfı okutan Nesrin Kutlu, yaşadığı gurur ve mutluluğu SABAH'a anlattı.

HEM UMUT HEM DE ÖRNEK OLDU

Yaşadıklarını "sabah okula gittiğimde bu bir hayal mi diyorum, tarifsiz duygular yaşıyorum" diyerek ifade eden Nesrin Kutlu, "Çocukluğum Taşdelen'de geçti. Sadece üniversiteyi kazandıktan sonra köyden ayrıldım. Üniversiteyi bitirip atama beklemek yerine ücretli öğretmenlik için başvuruda bulundum. Yıllar sonra mezun olduğum okulda ve sıralarında oturduğum sınıfta öğretmenlik yapmaya başladım. Her sabah sınıfa geldiğimde öğretmenlerimi hatırlıyorum, bize söyledikleri aklıma gelince onlara teşekkür ediyorum. Ben bu sıralarda kurduğum hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdi bu çocukların hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorum. Benim de bu okuldan mezun olduğumu bilen öğrencilerim, derslerine daha çok ilgi ve alaka gösteriyorlar. Taşdelenli çocuklara hem umut hem de örnek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum" dedi.

KIZ KARDEŞİ DE ÖĞRENCİSİ

Aralarında 9 yaşındaki kız kardeşi Bahar'ın da olduğu 22 kişilik sınıfta özveri ile çalışan Nesrin Kutlu'nun güvenlik korucusu olan babası Kuzey Irak'ta halen devam eden Pençe harekâtında da görev yapıyor.