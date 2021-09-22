Müge Anlı’da son dakika: Ölüm ilanını yayınlayıp evlenmeye gitmiş!

YAKINLARI MÜGE ANLI'YA GELDİ

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkan Günday, whatsapp durumundan kendi ölüm ilanını paylaştı, 'cenazeme kaç kişi gelecek?' diye soru sordu. Cenazesinin kaldırılacağı camiyi de paylaşarak okuyanların şaşkınlığını bir kat daha arttıran Günday, daha sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.