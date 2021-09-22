Nefes borusuna kusmuk kaçan minik Esma Nur hayatını kaybetti

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndan Kasaba Mahallesi'ndeki evlerine inen Tevfik-Sabriye Kaya çiftinin 4 yaşındaki kızları Esma Nur Kaya, nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Kızlarının kötüleştiğini gören Tevfik-Sabriye Kaya çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minik Esma Nur ambulans ile önce Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede Esma Nur'un duran kalbi çalıştırıldı.

Ardından ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken yeniden fenalaşan Esma Nur, acil müdahale için Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Esma Nur hayatını kaybetti.

DEMRE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk otopside minik Esma Nur'un nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Otopsinin ardından Esma Nur Kaya'nın cansız bedeni amca Mehmet Kaya tarafından alındı. Demre ilçesi Köşkgerler Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.