’Orman işçisi 15 yaşındaki kızı kaçırdı’ iddiası! Daha önce evinde kalmış

Olay, 20 Eylül'de sabaha karşı Karaisalı ilçesi Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar köyünde yaşandı. Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi A.R.Ş., iddiaya göre, okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü orman işçisi İ.Ç.'nin tuttuğu evde kalmaya başladı.