Rus sevastyona Müslüman oldu

Rusya vatandaşı olan Maria Sevastyona, Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvurdu. Maria Sevastyona için müftülükte "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasiminde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Sevastyona'ya İslam dini hakkında bilgiler verdi. Ardından Maria Sevastyanova şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonunda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Maria Sevastyona'ya "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Rusça Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.