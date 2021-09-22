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Giriş Tarihi: 23.9.2021 00:29

Rus sevastyona Müslüman oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Rus sevastyona Müslüman oldu

Rusya vatandaşı olan Maria Sevastyona, Müslüman olmak için Bodrum Müftülüğü’ne başvurdu. Sevastyona, müftülükte düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Rusya vatandaşı olan Maria Sevastyona, Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvurdu. Maria Sevastyona için müftülükte "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasiminde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Sevastyona'ya İslam dini hakkında bilgiler verdi. Ardından Maria Sevastyanova şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonunda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Maria Sevastyona'ya "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Rusça Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

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Rus sevastyona Müslüman oldu
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