‘Sana çok para kazandıracağım’ dediler, dolandırdılar

Mersin'de bir vatandaşı sosyal medya üzerinden dolandırmaya çalışan 5 kişi suçüstü yakalandı. Müştekiye 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırtan şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yatırım ile alakalı paylaşımlar gören Y.T, burada tanıştığı kişi tarafından kendisine 'Sana çok para kazandıracağım' diyerek 3 gün içinde 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırttı.

Y.T, tanıştığı ve söylediklerini yaptıran kişiden ses çıkmayınca dolandırıldığını anladı. Durumu polise bildirilmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda, müştekinin para yolladığı hesaplara bloke koyuldu.

Y.T'in para gönderdiği şüpheli hesaplardan birinin sahibi olan İ.B, bankadan para çekmeye çalışırken Yandol ekipleri tarafından yakalandı. İ.B.'in yakalanması sırasında yanında bulunan ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.A, S.V.T, S.Ö. ve Y.C. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.