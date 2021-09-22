Sanatı ‘sürdürdüler’, çeliğe şekil verdiler!

Bu yılki teması "sürdürülebilirlik" olan ve çeliği sanatla buluşturan eserlerin yer aldığı 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi, Erdemir Kültür Merkezi'nde açıldı.



İlçede kurulu kısa adı ERDEMİR olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi katkılarınca ortaya çıkan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, etkinliğin açılış konuşmasında, açılışa katılanlara teşekkür etti. Açılış öncesinde Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması hakkında bilgilendirmede bulunan ERDEMİR Grup Kurumsal İletişim Yöneticisi Pınar Elmas, bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacının 97 eserle yarışmaya başvurduğunu söyledi. 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda 51 eserin ilk aşamayı geçtiğini ifade eden Elmas, final değerlendirmesinde 24 eserin ödüle, 11 eserin de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunduğunu ifade etti.



Açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ile Ereğli Kaymakam Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur ve Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş birlikte kesti.



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, bu sırada yaptığı konuşmada, "Güzel bir serginin açılışındayız. Sayın genel müdürümüze, sanata verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Serginin de hayırlı-uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.



Protokol üyeleri, sergide yer alan eserleri gezdi. ERDEMİR Kültür Merkezi'ndeki serginin 28 Eylül'e kadar açık kalacağı bildirildi.