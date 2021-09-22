Şanlıurfa’da change oto operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık resmî belgede sahtecilik (Change araç alıp satma) ve oto hırsızlığı suçlarından aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yürütülen projeli dosya kapsamında Mersin'de bir şahıs ve Şanlıurfa'da 5 şahıs olmak üzere toplam 6 şahsın yakalanmasına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda şahısların tamamı yakalanırken, 5 adet change araç ele geçirildi.

Yine operasyonlar kapsamında 2 aracın çalıntı olduğu tespit edilirken, 2 adet hacizli yakalamalı aracın da şüpheliler tarafından parçalandığı ve parçalarının satıldığı tespit edildi.



Adli mercilere çıkarılan şahıslardan; ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.