Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Şanlıurfa-Birecik Yolu Yanaloba Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle Meryem Altun yönetimindeki otomobil ve Aziz Kurt idaresindeki pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın ardından çevredekiler yardıma koşarken, Meryem Altun, Aziz Kurt, Orhan Pakır ve ismi öğrenilemeyen 5 kişinin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşçuma başlattı.