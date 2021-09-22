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Giriş Tarihi: 23.9.2021 00:30

Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil ve pikabın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Birecik Yolu Yanaloba Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle Meryem Altun yönetimindeki otomobil ve Aziz Kurt idaresindeki pikap kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazanın ardından çevredekiler yardıma koşarken, Meryem Altun, Aziz Kurt, Orhan Pakır ve ismi öğrenilemeyen 5 kişinin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kaza ile ilgili soruşçuma başlattı.

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Şanlıurfa’da trafik kazası: 8 yaralı
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