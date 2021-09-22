Son dakika: İstanbul’da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven’den acı haber! Ölüm nedeni belli oldu mu?

SON DAKİKA: ARDA YURTSEVEN'DEN ACI HABER! ÖNCE BİSİKLETİ SONRA...
Gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
LİSELİ ARDA'NIN CENAZESİ ADLİ TIP'A YOLLANDI
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor...
'ARDA YURTSEVEN EN SON KARTAL CİVARINDA GÖRÜLMÜŞTÜR'
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadeleri kullanılmıştı.