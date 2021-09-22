Son dakika: İstanbul’da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven’den acı haber! Ölüm nedeni belli oldu mu?

'ARDA YURTSEVEN EN SON KARTAL CİVARINDA GÖRÜLMÜŞTÜR'

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği'nden yapılan açıklamada "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." ifadeleri kullanılmıştı.