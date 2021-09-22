Sonbahar mevsimi Google’da doodle oldu! Sonbahar mevsimi 2021 başlangıç tarihi ve özellikleri nelerdir?

"Sonbahar 2021" Google ana sayfasında doodle oldu. Popüler arama motoru Google belirli gün ve haftalar ile tanınmış kişiler için hazırladığı doodle bölümüne bu kez Sonbahar 2021'i taşıdı. Bu bilgilerle Sonbahar 2021 ile ilgili olarak Sonbahar mevsimi başlangıç tarihi ve özellikleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı.
Google tarafından hazırlanan Sonbahar 2021 doodle'ı ve Sonbahar mevsimine ilişkin detaylar şöyle;
"Sonbahar 2021" Google ana sayfasında doodle oldu. Popüler arama motoru Google belirli gün ve haftalar ile tanınmış kişiler için hazırladığı doodle bölümüne bu kez Sonbahar 2021'i taşıdı. Bu bilgilerle Sonbahar 2021 ile ilgili olarak Sonbahar mevsimi başlangıç tarihi ve özellikleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı.
Google tarafından hazırlanan Sonbahar 2021 doodle'ı ve Sonbahar mevsimine ilişkin detaylar şöyle;
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. Eylüle kadar kuzey yarım küre, güneye göre Güneş'e daha dönüktür ve daha çok Güneş tarafından ısıtılır.
Bu durum 23 Eylül-21 Mart arasında tersine döner. Böylece kuzey yarım küresindeki mevsimlere 21 Marttan başlayarak aşağıdaki gibi isim verilmiştir: İlkbahar, 21 Mart-22 Haziran; yaz, 22 Haziran-23 Eylül; sonbahar, 23 Eylül-22 Aralık; kış, 22 Aralık-21 Mart. Güney yarım küresinde mevsimlerin sırası tersine olup, ilkbahar 23 Eylül de başlar.
Mevsimler Dünya'nın kendi dönüşünün, Güneş'in etrafında döndüğü yörünge ile aynı hizada dönmemesinden kaynaklanırlar. Böylece yeryüzünden göğe bakıldığında Güneş dünyanın her yerinde farklı bir yükseklikte gökyüzünden geçer. "Kuzey-kışı" döneminde dünyanın güney yarım küresi Güneş'e doğru yöneliktir ve Kuzey yarım küresi daha az Güneş ışığı alır. "Güney-kışı" döneminde ise Dünya'nın Kuzey yarım küresi Güneş'e yöneliktir ve kuzeyde sıcak mevsimler başlar. Yani dünyanın Kuzey küresinde yaz başladığı zaman Güney yarım küresinde (örneğin Güney Afrika ya da Avustralya'da) kış başlar.
Google Doodle'lar, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak ya da tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak amacıyla Google çalışanları tarafından logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.