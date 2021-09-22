Sonbahar mevsimi Google’da doodle oldu! Doodle Sonbahar mevsimi 2021 başlangıç tarihi ve özellikleri nelerdir?

"Sonbahar 2021" Google ana sayfasında doodle oldu. Popüler arama motoru Google belirli gün ve haftalar ile tanınmış kişiler için hazırladığı doodle bölümüne bu kez Sonbahar 2021'i taşıdı. Bu bilgilerle Sonbahar 2021 ile ilgili olarak Sonbahar mevsimi başlangıç tarihi ve özellikleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı.

SONBAHAR 2021 DOODLE

Google tarafından hazırlanan Sonbahar 2021 doodle'ı ve Sonbahar mevsimine ilişkin detaylar şöyle;