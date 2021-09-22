Sosyal medya provokatörlerine operasyon!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gebze, Çayırova ve İzmit İlçerinde oturan bazı şahısların, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları provake etmek amacıyla, sol terör örgütü ve oluşumlar lehine paylaşımlarda bulunduklarını tespit etti.

Yapılan tespit üzerine sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.