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Giriş Tarihi: 22.9.2021 16:30

Sosyal medya provokatörlerine operasyon!

ABBAS ÇAKAR
Sosyal medya provokatörlerine operasyon!

Kocaeli’nde sosyal medya hesapları üzerinden, sol örgüt ve oluşumlar adına paylaşımlarda bulunarak, vatandaşları provoke etmek isteyen 4 kişi düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltın alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Gebze, Çayırova ve İzmit İlçerinde oturan bazı şahısların, sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları provake etmek amacıyla, sol terör örgütü ve oluşumlar lehine paylaşımlarda bulunduklarını tespit etti.

Yapılan tespit üzerine sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Sosyal medya provokatörlerine operasyon!
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