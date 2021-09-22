Teknofest’in en sürükleyici oyunu: Olay yeri inceleme

BOMBALAR LAZERLE HAVADAN YOK EDİLECEK

Kriminal Daire Başkanlığı son teknolojiye sahip havadan imha robotunu da Teknofest'te görücüye çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yakından takip ettiği imha robotu insansız hava aracı mantığına dayanıyor. Yaklaşılması tehlike arz eden alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan lazer silahlı dron, havadan yaklaşarak el yapımı bomba EYP'leri ya da kirli bomba olarak da tarif edilen KBRN-P bombalarını havadan etkisiz hale getiriyor. Drone, üzerine lazer silahı entegre edilen ilk yerli hava aracı olarak da kayıtlardaki yerini aldı. Kriminal Daire Başkanlığı standına gelen teknoloji meraklıları yalnızca bu hava aracını değil, imha konusunda çeşitli hünerlere sahip ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu, Elektro Manyetik Dalga (EDS) Sistemi Bomba İmha Robotu ve EMI/GPR Sensörlü Bomba İmha Robotu'nu görebilecek. Bomba Uzmanı Sanal/Artırılmış Gerçeklik Simülasyonunda bir bombayı etkisiz hale getirmenin zorluklarını kendileri de test edebilecek.