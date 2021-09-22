Teknofest’in en sürükleyici oyunu: Olay yeri inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e oyunlar ve yeni teknolojilerle dikkat çekti. Festivale katılanları Kriminal Daire Başkanlığı'nın standında çeşitli oyun ve aktiviteler karşıladı. Bunların arasındaki Olay Yeri İnceleme Oyunu özellikle minik misafirlerin ilgisini çekti. Oyunda bir suç mahallindeki bulgular senaryo gereği etrafa dağılmış durumda çocukların karşısına çıktı.
Çocuklar bulguları toplayarak kategorisine göre sınıflandırdı. Puanlama yaptılar. Küçükler arasında aynı zamanda bir yarışa dönen oyunda son olarak bilgi testi yapıldı. Dereceye giren miniklere Kriminal Daire Başkanlığı'nda görevli polis ağabey ve ablalarınca hediyeler verildi. Oyun sayesinde çocuklar hem eğlendi hem de benzer durumlarla karşılaşmaları durumunda olay yerinde neler yapmaları ya da yapmamaları gerekenleri öğrenmiş oldu.
DOLANDIRICILARI DURDURAN İMZA
Festivale katılanlar Kriminal Daire'sinin standında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının mağduru olmamaları için de bilgililendirildi. Verilen bilgiler arasında imza atarken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardı. Katılımcılara imzalarında kendi isim ve soy isimlerinden en az birinin olması gerektiği hatırlatıldı. İmza atılan kağıdın altı ve üstünün mutlaka görülmesi gerektiği kaydedildi. Kargo firmalarının çalışanlarında olduğu gibi genelde kapıda ayaküstü istenen imzalara dikkat çekildi. Nereye imza atıldığından emin olmaları istendi.
BOMBALAR LAZERLE HAVADAN YOK EDİLECEK
Kriminal Daire Başkanlığı son teknolojiye sahip havadan imha robotunu da Teknofest'te görücüye çıkardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yakından takip ettiği imha robotu insansız hava aracı mantığına dayanıyor. Yaklaşılması tehlike arz eden alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan lazer silahlı dron, havadan yaklaşarak el yapımı bomba EYP'leri ya da kirli bomba olarak da tarif edilen KBRN-P bombalarını havadan etkisiz hale getiriyor. Drone, üzerine lazer silahı entegre edilen ilk yerli hava aracı olarak da kayıtlardaki yerini aldı. Kriminal Daire Başkanlığı standına gelen teknoloji meraklıları yalnızca bu hava aracını değil, imha konusunda çeşitli hünerlere sahip ERTUĞRUL Bomba İmha Robotu, Elektro Manyetik Dalga (EDS) Sistemi Bomba İmha Robotu ve EMI/GPR Sensörlü Bomba İmha Robotu'nu görebilecek. Bomba Uzmanı Sanal/Artırılmış Gerçeklik Simülasyonunda bir bombayı etkisiz hale getirmenin zorluklarını kendileri de test edebilecek.
KRİMİNAL TEKNOLOJİ MERAKLILARINI BEKLİYORLAR
Festival boyunca açık olacak Kriminal Daire Başkanlığı standında yeni nesil bütün cihazlar yer alacak. Bunların arasında olay yerinde dahi bulguyu delile dönüştüren Yeni Nesil Olay Yeri İnceleme Aracı Kıraç başı çekiyor. Kriminal dünyasında bir diğer dikkat çekici yenilikse Atış Yönü ve Mesafesi Tespiti Kiti Çalışması. Failin ateş ettiği mesafeyi, duruşunu ve boyunu dahi hesaplama yarayan kit de festival sonuna kadar meraklılarını bekliyor olacak.