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Giriş Tarihi: 22.9.2021 15:30

Torbacı opersyonunda 8 kişi gözaltına alındı

BEKİR COŞKUN
Torbacı opersyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Mersin ve Şırnak'ta narkotik polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi yakalandı.

Mersin ve Şırnak'ta narkotik polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 8 kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen projeli çalışmalarda, uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı operasyonlarda, Mersin'de 6, Şırnak'ta ise 2 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden, 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişiye ev hapsi cezası, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Torbacı opersyonunda 8 kişi gözaltına alındı
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