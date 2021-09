Turizm merkezi Selimiye’de çile bitmiyor! Çeşmelerden tuzlu su akıyor

Doğa harikası turizm cenneti Marmaris'in Selimiye Mahallesi, kaderine terk edildi, unutuldu. Yoğunluğu kaldıramaz hale geldi. Tatil cennetinde kronik hale gelen alt yapı ve fosseptik sorununa bir de su sıkıntısı eklendi. Su sorununa bir türlü çare bulanamadı. Tankerlerle su taşındı, artezyen kuyusuna denizden su çekildi, arıtılıp şebekelere bağlanmaya çalışıldı, ancak fayda etmedi. Musluklardan akan tuzlu su yöre halkını, tatilcileri ve turizmcileri isyan ettirdi. Turistik işletmelerin, hizmet araç ve gereçleri sudan dolayı kireçlendi, bozuldu. Pandemi ve yangınlardan dolayı işleri sekteye uğrayan turizmcilere, ciddi maliyet artışına sebep oldu. Cennet koyu yatlar tarafından resmen istila edildi, plajlar marinaya döndü, denize girecek alanlar sınırlandı. Yöre halkı deniz araçlarının keyfi davrandığını ve kirliliğe sebep olduğunu vurguladı.

MUSLUKLARDAN TUZLU SU AKIYOR

Mahalle yaşayanları, ilgili kurumların ilgisini bekledi, bir an önce bu sorunları çözülmesini istedi. Turistik işletme sahibi Can Deniz Güleç, tatil için çok tercih edilen bir bölgede bu su sorunların çözülememesinden yakındı. Can Deniz Güleç, denizden çekilerek şebekeye bağlanan suyun işletmede kullandıkları birçok malzemelerinin kireçlenmesine hatta bozulmasına sebep olduğunu vurguladı. Güleç, "Turizmle geçinen bu köyde su sıkıntıları yaz sezonu başında başladı. Tankerle su satmaya başladılar 3 ton su aldığımız zaman 150 lira ödüyorduk. Yangından sonra yakınımızdaki Turgut Mahallesinden su çekilerek su taşındı. Bu sene çok yağmur olmadığı için haliyle sular kurudu. Suyu bir şekilde köyümüze getirdiler. Ama gelen su deniz suyu ile karışık olduğundan dolayı, işletmemizdeki birçok malzemelerimiz de kireçlenmeye neden oldu. Çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireçlenme oldu, bozuldu. Turist turistik işletmelerde kullanılan birçok malzeme bu şebeke suyu yüzünden zarar gördü. Havlu ve çarşaflar bile yıprandı. Tatilcilerden 'siz deniz suyu mu kullanıyorsunuz' şeklindeki geri dönüşler aldık." dedi.

TURİZMCİLERE VE TATİLCİLERE BÜYÜK ZARARI VAR

Turizmciler olarak bu tip sıkıntıların ekstra maliyet artışına yol açtığını aktaran Güleç, "Bu zamanla ciddi bir probleme dönüştü. Musluklardan akan deniz suyunun işletme ve tatilcilere büyük zararı var. Özellikle şebeke sularındaki deniz suyunun tam arıtılamaması, biz turizmcilere çok büyük maliyetler çıkarıyor. Kötü bir sezon geçirdiğimiz için borçlarımız da vergilerimiz de taksitlendirme veya yapılandırma talep ediyoruz. Tatil cenneti Selimiye de bu sorunların ivedi bir şekilde çözülmesini istiyoruz." dedi.

ÇAĞ DIŞI SIKINTILAR YAŞIYORUZ

Bu çağda çağ dışı sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Güleç şu sözleri sarf etti: "Bunların haricinde hala vidanjörler kullanılıyor. Hiçbir arıtma tesisi yok. Fosseptikler vidanjörlerle çekiliyor. Arıtma tesisi de yok. Bu çağda böyle bir turistik mahalle çağ dışı sıkıntılar yaşıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından katı atık bedeli alınıyor. Vananız kapalı olsa bile, 185 lira. Ama işletmeler giderlerini fosseptik çağırarak çektiriyorlar. Haftada bir çağırırsanız 1000 lira, ayda 4000 lira yapıyor. Çöp kutuları bile yeterli değil. Çöp konteynerleri ciddi sıkıntımız. Çöpleri, oraya atmaya gittiğimde çöp dolu oluyor tekrar geri getiriyorum. Çok kötü bir görüntü. Yani bu sıkıntıyı bile çözemediler."

CENNET KOY MARİNAYA DÖNDÜ

Selimiye'nin cennet koyunu yatların resmen istila ettiğini, keyfi davranarak denize zarar verdiğini kaydeden Güleç, "15 yıl önce bu Deniz çok daha temiz çok daha güzeldi. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde kirlenme oldu. Fazla sayıda yatlar geldiği için. Burası adeta bir marinaya dönüştü. Bu yatların kontrolü hiçbir şekilde yapılmadı. Bu yatlar 1 ay buralarda konaklıyorlar. Çoğu da atıklarını denize bırakıp gidiyor. Herhangi bir denetleme olmuyor. Bunların atık suları nereye gidiyor. Denizin kirlenmesinde, bu teknelerin çok büyük payı var. Yaz boyunca her gün denizde yaklaşık 150 tane tekne görüyoruz. Burası marinaymış gibi kullanılıyor. Buranın muhakkak denetlenmesi lazım. Tüm bunları, daha temiz bir çevre, daha temiz mavi bir deniz için söylüyorum. Keyfi olarak kullanılan deniz araçları denizin ekolojisini bozuyor. Deniz çayırlarımız yok oldu mesela. 15 yıl önce çok güzel deniz çayırlarımız vardı. Karaya yakın bir noktada teknelerin sintinelerini boşalttığını biz görüyoruz. Biz aradığımızda sahil güvenlik direk şunu söylüyor; şahidiniz var mı? Sonuçta bunlar uydu üzerinden takip edilebiliyor. Bu teknelerin atığı nereye gidiyor. Buraya bir sürü tatilci geliyor. Selimiye'de, ambulans ve eczane de yok.

SAĞLIK HİZMETLERİ GÖZ ARDI EDİLDİ

Turizm sezonu boyunca tatilci akınına uğrayan Selimiye'de nüfus patlaması yaşandı. Hal böyle olunca hizmetler yetersiz kaldı. Bu durumda sağlık hizmetlerinin de göz ardı edildiğini aktaran Güleç, "Bu kadar çok tatilcinin geldiği Selimiye'ye bir tane ambulans şart. Sağlık hizmetleri göz ardı edildi. Hayat memat meselesi. Çok önemli bir konu. Tüm bu sıkıntılara rağmen burada kaliteli bir turizm var, tatilciler çok memnun kalıyor. Ama bu çağ dışı sıkıntıları onlar bile anlam veremiyor, yakıştıramıyor." diye konuştu.

ÜNLÜLERİN UĞRAK YERİ

Cennet coğrafyasının yanı sıra kalabalıktan uzak doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin uzak mekanı olan Selimiye, gözlerden uzak tatil yapmak isteyen çok sayıda yerli yabancı ünlünün ilk adresi oldu. Dünyaca ünlü Bill Gates ve Rus iş insanı Roman Abramovich gibi isimlerin uğrak yeri Selimiye, ünlülerin gizli cenneti konumunda. Cennet Selimiye'de, pek çok ünlü isim tatillerini geçirirken bazıları ev sahibi oldu.