Yanlış tedaviyle akli dengesini kaybetti, parmaklarını yemeye başladı!

Şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlıkları bulunan Ayşe S., geçen ekim ayında ateş, kusma, titreme gibi şikayetlerle özel bir hastaneye başvurdu. Covid-19 salgını yaşanırken, virüsün gösterdiği benzerliklerle aynı şikâyetleri taşıyan yaşlı kadına yapılan testlerde, ailesine virüsü taşımadığı söylendi.

Ayşe S., kendisiyle ilgili teşhis çalışmaları sürerken 4 gün sonra yoğun bakıma kaldırıldı, ardından entübe edildi. 20 günlük zorlu savaşı kazanınca taburcu edilen kadına iddiaya göre, günlük kullandığı ilaçlar dışında uyku ilacı ve sakinleştirici ilaçlar yazıldı. Oksijen makinesine bağlı şekilde yaşamaya başlayan kadının, nefes darlığı devam ederken anksiyete bozukluğu oluştu. Doktorlar, iddiaya göre 'Hastalığın psikolojik' dedi.

Anksiyete bozukluğu artarak süren Ayşe S., durumu kötüleşince hastaneye gitti. Gırtlağında, entübeden dolayı daralma olduğu belirtilerek ameliyat olmalısın' denildi, kadın kabul etti. Ameliyat sonrası pandemi nedeniyle taburcu edilen kadında var olan sıkıntılar yine iddiaya göre ameliyat sonrası normal belirtiler olduğu söylenerek, aile oyalandı.

Annesinin psikolojik rahatsızlığının artması ardından psikiyatrik ilaçların da dozu artarken, kronik hasta kadında var olan bozukluk düzelmedi. Hastalıkları nedeniyle evde bakıma muhtaç hale gelen Ayşe S., kızının gözü önünde yattığı yataktan meyve topladığını, etrafındaki nesneleri yemeğe benzettiğini söyleyerek, vücudundaki organları yemeğe başladı. Gece vakti gelen ataklar nedeniyle hastaneye götürülen Ayşe S. girdiği koma sonrası öldü. Kızı, COVİD-19 virüsü taşıdığı kesinleşen annesine yanlış tedavi uygulayarak, psikolojik bunalıma ittiğini ve gereksiz ameliyatlar nedeniyle annesinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.