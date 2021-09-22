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Giriş Tarihi: 22.9.2021

Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 105 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ise Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot ve can sallarındaki 84 kaçak göçmen kurtarıldı. Bu arada Aydın'da 24, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 84, Bolu'da 14, Kırklareli'nde 22, Van Gölü'nde şişme botta 60 göçmen yakalandı.
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Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı
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