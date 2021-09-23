1 haftada 25 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5o gram uyuşturucu ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

Bir işletmeden izinsiz çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.