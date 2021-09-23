Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 haftada 25 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:45

1 haftada 25 kişi gözaltına alındı

Abdullah YALÇIN / SABAH Abdullah YALÇIN / SABAH
1 haftada 25 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta da yapılan asayiş uygulamalarında 25 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 5o gram uyuşturucu ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

Bir işletmeden izinsiz çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 haftada 25 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA