12,5 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analiz çalışmalarında riskli görülen gümrük beyannameleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli üç işlem tespit eden, Gümrük Muhafaza ekipleri takibine takılan ilk işlemde, yurt dışından getirilerek bir antrepoya alınan 1 ton 350 kilogram ağırlığındaki hayvan yeminin paravan bir şirket üzerinden vergileri ödenmeksizin iç piyasa sürüleceğini de tespit etti.

ÜRÜNLERİN TAMAMINA EL KONULDU

Yaptıkları tespitten sonra harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri, yaptıkları araştırmada 4 milyon lira değerindeki ürünü Türkiye'ye getiren firmanın gümrük beyannamesinde belirtilen adreste faaliyet göstermediği belirlendi. Bunun üzerine araştırma derinleştirildi ve usulsüz düzenlenen faturalara ulaşıldı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 milyon lira değerindeki ürünlerin tamamına el konuldu.

BEYAN EDİLEN ÜRÜNDEN DAHA FAZLA ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Gümrük Muhafaza ekipleri gerçekleştirdikleri başka bir operasyonda ise 1 milyon 500 bin değerindeki PVC masa örtüsüne el koydu. Ekipler yaptıkları analiz sonucu riskli bulunarak x-ray taramasına sevk edilen iki konteynerde beyan edilen üründen daha fazla ürün olduğunu tespit etti. Daha az ürün beyan ederek, beyan edilmeyen ürünlerin gümrük kontrolünden kaçırılmak istendiği tespit eden ekipler, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde PVC masa örtüsüne el koydu.

SAHTE FATURA İLE İŞLEM YAPMIŞLAR

Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri başka bir operasyonda ise sahte fatura kullanarak daha az vergi vermek isteyen şahısların bütün planlarını alt üst etti.

Türkiye'ye getirilen tekstil ürünlerine ilişkin yapılan araştırma kapsamında fermuar ithal eden bir firmanın yaptığı işlemler riskli görüldü. Yapılan araştırmada firmanın gümrük işlemlerinde ürünlerin kıymetini düşük göstermek üzere sahte fatura kullandığı tespit edildi. Sahte fatura kullanarak gümrük vergisini olması gerekenin çok altında ödediği saptandı. Bunun üzerine 7 milyon lira değerinde ürüne el konuldu. Gümrük Muhafaza ekipleri böylece yaptıkları üç operasyonda 12,5 milyon değerindeki kaçak eşyayı ele geçirmiş oldu.