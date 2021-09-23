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Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:00 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:03

Adana'da kıskanç koca dehşeti

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da kıskanç koca dehşeti

Adana’da, kıskançlık krizine giren Burhan Dursun, 14 yıllık eşini, çocuklarının gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarını ablasına bırakıp kaçan zanlı yakalandı

Adana Seyhan'da, elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun (39) dün sabah 14 yıllık eşi Tuğba Dursun'la (35) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.



Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından, mutfaktan bir bıçak alan Burhan Dursun, eşini 7 ve 3 yaşındaki oğullarının gözleri önünde çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.



Ardından çocuklarını ablasının evine götüren cani koca, "Sana emanet" diyerek kaçtı. Ablasının emniyet güçlerini araması üzerine Yeşilevler mahallesindeki eve giden polisler, kapıyı çaldı.



Açan olmayınca baltayla demir parmaklıkları kırıp pencereden eve giren polisler, Tuğba Dursun'un cansız bedenini buldu. Bu sırada eve gelen Rukiye Çermikli, kızının öldürüldüğünü öğrenince gözyaşlarına boğuldu.



Damadının aşırı kıskanç ve kumar bağımlısı olduğunu söyleyen Çermikli, "14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu" diye feryat etti. Kaçan zanlı koca, polis tarafından yakalandı.



Çiftin, 13 yaşında bir çocuklarının daha bulunduğu, olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

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Adana'da kıskanç koca dehşeti
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