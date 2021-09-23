Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret
Giriş Tarihi: 23.9.2021 19:53

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray Valisi Aydoğdu’dan Afrin’deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül'de Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütünün saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar'ı hastanede ziyaret etti.

Vali Aydoğdu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Oktay Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden Bakar'ın sağlık durumu hakkında başhekim Hüseyin Mutlu'dan bilgi aldı.

Bakar ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu; yaptığı açıklamada Bakar'ın 19 Eylül'de havan topunun düşmesi sonucu yaralandığını söyledi. Yaralı askerin önce Gaziantep'e, oradan da Aksaray'a tedavi için getirildiğini belirten Aydoğdu; "Bizler de arkadaşlarımız ile askerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın taburcu olacak. Evde de bütün düzeni arkadaşlarımız sağlıyor, hiçbir eksiği kalmayacak. Yaralı askerimiz annesinin menemenini özlemiş. Annesi çok güzel yapıyormuş. Haftaya arkadaşlarımız ile Bakar'ın evine ziyarete gidip, menemen yiyeceğiz" dedi.

Vatanı, namusunu, şerefini ve bayrağı korumak için askerlerin şehit ya da gazi olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; asker, polis ve diğer güvenlik güçlerinin yakınlarına devlet olarak ne yapılırsa yapılsın az olacağını belirtti. Yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aydoğdu; "Bugün askerimizin, annesinin, babasının ve eşinin gözünde iyileşmesinin mutluluğunu gördük. Askerimiz, kardeşimiz inşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Tedavisi ile ilgilenen tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA