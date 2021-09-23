Aksaray Valisi Aydoğdu’dan Afrin’deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Vali Aydoğdu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Oktay Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden Bakar'ın sağlık durumu hakkında başhekim Hüseyin Mutlu'dan bilgi aldı.
Bakar ve ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu; yaptığı açıklamada Bakar'ın 19 Eylül'de havan topunun düşmesi sonucu yaralandığını söyledi. Yaralı askerin önce Gaziantep'e, oradan da Aksaray'a tedavi için getirildiğini belirten Aydoğdu; "Bizler de arkadaşlarımız ile askerimizi ziyaret ettik. İnşallah yarın taburcu olacak. Evde de bütün düzeni arkadaşlarımız sağlıyor, hiçbir eksiği kalmayacak. Yaralı askerimiz annesinin menemenini özlemiş. Annesi çok güzel yapıyormuş. Haftaya arkadaşlarımız ile Bakar'ın evine ziyarete gidip, menemen yiyeceğiz" dedi.
Vatanı, namusunu, şerefini ve bayrağı korumak için askerlerin şehit ya da gazi olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; asker, polis ve diğer güvenlik güçlerinin yakınlarına devlet olarak ne yapılırsa yapılsın az olacağını belirtti. Yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aydoğdu; "Bugün askerimizin, annesinin, babasının ve eşinin gözünde iyileşmesinin mutluluğunu gördük. Askerimiz, kardeşimiz inşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Tedavisi ile ilgilenen tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.