Aksaray Valisi Aydoğdu’dan Afrin’deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Vatanı, namusunu, şerefini ve bayrağı korumak için askerlerin şehit ya da gazi olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; asker, polis ve diğer güvenlik güçlerinin yakınlarına devlet olarak ne yapılırsa yapılsın az olacağını belirtti. Yaralı askere geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aydoğdu; "Bugün askerimizin, annesinin, babasının ve eşinin gözünde iyileşmesinin mutluluğunu gördük. Askerimiz, kardeşimiz inşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Tedavisi ile ilgilenen tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.