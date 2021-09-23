Alanya-Gevne Barajı yolu için kamulaştırma çalışması

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer. MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Taş, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve bölge muhtarlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda bölge muhtarlarının talepleri ve Alanya-Gevne Barajı arasında kalan yol yapımı kamulaştırma çalışmalarının istişaresi ve değerlendirmesi yapıldı. Toplantının ardından bir açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Toklu, yapılacak yol kamulaştırma çalışmalarının yetkililerle bir araya gelerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti. Toklu, "Toplantımızda yol yapımı için kamulaştırılması yapılacak bölgelerdeki çalışmalarımızı ortak akılla ilerleyerek hızlıca çözüme kavuşturacağız." dedi.