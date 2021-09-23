Alanya’da ihtiyacı olan sağlık yatırım planları masaya yatırıldı

Yapılan sunum sonrası katılımcılar; Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve ekibine pandemi döneminde bir kamu hastanesi olarak yerine getirmiş oldukları sorumluluklar için teşekkür etti. Prof. Dr. Lakadamyalı ve ekibine tam destek verdiklerini, şehrin ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımları ve talepleriyle de yakından ilgileneceklerini, takip edeceklerini sözlerine ekledi.