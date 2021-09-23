Alanya’da ihtiyacı olan sağlık yatırım planları masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Mustafa İpek, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Antalya Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir bölgenin ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımlarını değerlendirmek üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'yı ziyaret etti. Başhekim Lakadamyalı pandemi döneminde yapılan hizmetler ve hastanenin mevcut durumu, hastane rolüne uygun eğitim faaliyetleri, devam eden sağlık hizmetleri ve ileri süreçte yapılacak olan sağlık yatırımlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.
Yapılan sunum sonrası katılımcılar; Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ve ekibine pandemi döneminde bir kamu hastanesi olarak yerine getirmiş oldukları sorumluluklar için teşekkür etti. Prof. Dr. Lakadamyalı ve ekibine tam destek verdiklerini, şehrin ihtiyacı olan yeni sağlık yatırımları ve talepleriyle de yakından ilgileneceklerini, takip edeceklerini sözlerine ekledi.