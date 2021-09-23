Giriş Tarihi: 23.9.2021

Annelerden aşı çağrısı AA

Hamilelik dönemlerinde Kovid-19 aşısı yaptıran ve bebeklerini sağlıkla kucaklarına alan anneler, gebelere “Kendinizi ve bebeğinizi korumak için aşı olun” çağrısı yaptı