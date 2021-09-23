Annelerden aşı çağrısı

Antalya
'da aşılarını yaptıran anneler, anne adaylarına aşı çağrısında bulundu. Yaklaşık 1.5 yıl önce evlenen Kübra ile Mehmet Yavuz çiftinin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde "Sena" ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Gebeliğinin beşinci ayında kendi yaş grubuna aşı tanımlandığı gün randevu alan ve iki doz aşısını da yaptıran 20 yaşındaki Kübra Yavuz, aşı olduktan sonra bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.
BEBEĞİ KORUMANIN YOLU
Aşı olduğunda, doktorların kol ağrısı ve bulantı olabileceğini anlattığını aktaran Yavuz, "Bende hiçbir belirti olmadı. Gebeliğimde hiç sıkıntı yaşamadım. İyice araştırdım, gittim iki doz aşımı oldum. Kızımız olsun istiyorduk, çok şükür sağlıcakla kucağımıza aldık. Anneler endişe etmesin, aşı olmamızı doktorlar öneriyor. Sıkıntılı bir şey olsa neden önersinler? Hiçbir sıkıntı yaşamadım, bebeğimi ve kendimi aşıyla korudum" diye konuştu. Mehmet Yavuz ise her annenin aşısını yaptırması gerektiğini, salgından korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu dile getirdi.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde "Hasan Egemen" ismini verdikleri bebeğini dünyaya getiren Çiğdem Uysal da aşı hakkı tanımlandığında hamileliğinin başında olduğunu belirtti. Başlarda tereddüt ettiğini dile getiren Uysal, "Başta 'Aşı olursam acaba çocuğuma bir şey mi olur' diye aşı olmak istemedim. Sonra aslında onu korumanın daha kolay yolunun aşı olduğunu öğrendim ve aşı oldum. Keşke gebelik dönemimde iki doz aşımı olup, öyle doğum yapsaymışım. Emzirirken de ikinci doz aşımı olacağım" dedi.
Kadın doğum uzmanı Dr. Ali Demirörs ise "Salgından hayatını kaybeden annelerin çoğu ya aşısız ya da tek doz aşılı. Hastalığa yakalanan gebe anneler 'Keşke aşı olsaydım' pişmanlığını yaşıyor" ifadelerini kullandı.