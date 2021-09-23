Annelerden aşı çağrısı





Anneler endişe etmesin, aşı olmamızı doktorlar öneriyor. Sıkıntılı bir şey olsa neden önersinler? Hiçbir sıkıntı yaşamadım, bebeğimi ve kendimi aşıyla korudum" diye konuştu. Mehmet Yavuz ise her annenin aşısını yaptırması gerektiğini, salgından korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu dile getirdi.