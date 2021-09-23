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Giriş Tarihi: 24.9.2021 04:12

Ardahan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Ardahan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Ardahan'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Ardahan'dan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Kaza, gece saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında meydana geldi. Kazada, Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından uzun süre trafiğe kapanan yol kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Ardahan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
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