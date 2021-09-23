Ardahan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Ardahan'dan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Kaza, gece saatlerinde Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında meydana geldi. Kazada, Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.