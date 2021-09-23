’Ayağa kalkamaz’ demişlerdi: Şimdi koşmak için çabalıyor!

'1-2 SANİYE AYAKTA DURUNCA HEDİYE ALIYORLARDI'



Şimdi ikinci hayatını yaşadığını belirten Taşdemir, "1-2 dakika ayakta durabilme ihtimalim yoktu. Saniyelerle bile duramıyordum. Ailem benim 1-2 saniye ayakta durduğumu görünce sevinip bana hediyeler alıyordu. Özellikle koşmayı çok istiyorum. Cep telefonu tamircisiydim ve tekrar işimi yapabilmek, ailemi gezdirmek istiyorum" diye konuştu.

Kaza sonrasındaki 5 yıl içinde 29 ameliyat geçirdiğini söyleyen Taşdemir, "Yapamadığım ve yapmak istediğim yüzde 10'luk bir kısım kaldı hayatımda. Ayağa kalkmam büyük bir mucize. Kimse bunu beklemiyordu" dedi.

Oğlunu hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyen Orhan Taşdemir ise "Oğlum 752 gün yoğun bakımda kaldı. Uyandıktan sonra bir çuval içerisinde taşır gibi çarşafın içerisinde ancak götürebildik. Onun için artık yeni bir hayat ve yeni bir yaşam" diye konuştu.

Semih Taşdemir'in artık bir hastası değil dostu olduğunu söyleyen Mustafa Erkol, "Onun gayreti olmasaydı bu yola giremezdik. Önce eklemleri açabilmek için uğraştık. Sonra oturduk, ayağa kalktık, desteksiz ayakta durduk, önce yürüteçle şimdi de desteksiz yürüyebiliyor. Şu anda kendi aracını kullanabiliyor. Ona 'Seni yürüteceğim' diye söz vermiştim. Bunun mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.