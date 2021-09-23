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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:06 Son Güncelleme: 23.9.2021 13:06

Aydın'da zehir operasyonu: Aracın hava filtresi boşluğunda bulundu!

DHA
Aydın’da zehir operasyonu: Aracın hava filtresi boşluğunda bulundu!

Aydın Kuşadası'nda hareketli anlar yaşandı. Polis ekiplerince durdurulan otomobilin hava filtresi boşluğunda, narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada 4 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kuşadası'na İstanbul plakalı otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili, sabah saatlerinde Kuştur kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın hava filtresi boşluğunda 4 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve silaha ait 9 milimetre çapında 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü A.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Aydın'da zehir operasyonu: Aracın hava filtresi boşluğunda bulundu!
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