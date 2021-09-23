Aydın’da zehir operasyonu: Aracın hava filtresi boşluğunda bulundu!

Narkotik köpeği 'Honaz' ile yapılan aramada, aracın hava filtresi boşluğunda 4 kilo 320 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ve silaha ait 9 milimetre çapında 6 fişek ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü A.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.