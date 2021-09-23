Beşiktaş’taki dehşet kazada flaş! İETT şoförü hakim karşısında

İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı getirilirken, Sevgi Yamaç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Olaya ilişkin savunmasını yapan Tatlı normal seyir halinde gittiğini belirterek, "Telefon sajdaydı tam almıyordu. Sarj bağlantısını alarak telefonla uğraştım. Soldan araç geldi sağa girdim. Telefon sarjdan düştü. Sarj etmek için kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Başka araçlar vurmasın diye aracı emniyet şeridine çektim. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı olay nedeniyle pişmanım beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.



UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIYORUM



Savunmasına devam eden sanık Yaklaşık 20 yıldır tır şöförlüğü yaptığını ifade ederek " Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalıydı. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.



Mahkeme başkanının "Tünele neden o kadar hızlı girdin? Normalde hız limiti 30 km olan tünele 61 km ile neden girdin?" sorusu üzerine Tatlı, yokuş aşağı olduğu için fark etmediğini ifade etti.



EN AĞIR CEZAYI ALSIN



Maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın, ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık en ağır cezayı alsın. Hiç kazaya karışmadım diyor ama ben araştırdım daha önce de 2-3 kazası var. 5 yaşında bir kızımız var. Kızımla ne yaşadığımı bir ben bilirim. Herşeyimizi kaybettik" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.