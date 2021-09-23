Beşiktaş’taki dehşet kazada flaş! İETT şoförü hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 21 Nisan günü saat 06.30 sabah saat 07.21 sıralarında Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine giren otobüs şoförü Baki Tatlı'nın araç kullandığı sırada sol eline şarj bağlantısında olan cep telefonunu eline alarak telefonuyla uğraşmaya başladığı, bu sırada hızını azaltmayarak 30 km hız limiti olan tünele 61 km hızla girerek tünel içerisinde bariyerlere çarptığı belirtildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için 65-67 km hıza çıkan şoförün, bariyerlere saplandğı, 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği kaydedildi. Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı ifade edildi.
Olay nedeniyle gözaltına alınan şoför Baki Tatlı, aynı gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asli kusurlu olduğu ve herhangi bir kusur atfedilebilecek kişinin bulunmadığı vurgulanarak şoför Baki Tatlı hakkında "Taksirle ölüme ve yaralama neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.
İstanbul 40 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Baki Tatlı getirilirken, Sevgi Yamaç'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Olaya ilişkin savunmasını yapan Tatlı normal seyir halinde gittiğini belirterek, "Telefon sajdaydı tam almıyordu. Sarj bağlantısını alarak telefonla uğraştım. Soldan araç geldi sağa girdim. Telefon sarjdan düştü. Sarj etmek için kontrol etmek istediğim esnada bariyerlere vurdum. Başka araçlar vurmasın diye aracı emniyet şeridine çektim. Araç beni sol tarafımdan sıkıştırdı olay nedeniyle pişmanım beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.
UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIYORUM
Savunmasına devam eden sanık Yaklaşık 20 yıldır tır şöförlüğü yaptığını ifade ederek " Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Polis memurlarının getirdiği cihaz arızalıydı. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.
Mahkeme başkanının "Tünele neden o kadar hızlı girdin? Normalde hız limiti 30 km olan tünele 61 km ile neden girdin?" sorusu üzerine Tatlı, yokuş aşağı olduğu için fark etmediğini ifade etti.
EN AĞIR CEZAYI ALSIN
Maktul Sevgi Yamaç Yalçın'ın eşi Ramazan Yalçın, ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık en ağır cezayı alsın. Hiç kazaya karışmadım diyor ama ben araştırdım daha önce de 2-3 kazası var. 5 yaşında bir kızımız var. Kızımla ne yaşadığımı bir ben bilirim. Herşeyimizi kaybettik" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.