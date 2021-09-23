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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Bıçakladığı sevgilisinden özür diledi, tahliye oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bıçakladığı sevgilisinden özür diledi, tahliye oldu
Bolu'da, tartıştığı sevgilisi Sedat Korkmaz'ı (41) iki yerinden bıçakladıktan sonra tutuklanan Satiye Şen (46), ilk duruşmada, "Özür diliyorum aşırı alkollüydüm, kıskandım" dedi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki olan Sedat Korkmaz da, "Kendisinden şikâyetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım" diye konuştu. Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra, Satiye Şen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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Bıçakladığı sevgilisinden özür diledi, tahliye oldu
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