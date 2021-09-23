Bıçakladığı sevgilisinden özür diledi, tahliye oldu

Bolu
'da, tartıştığı sevgilisi Sedat Korkmaz
'ı (41) iki yerinden bıçakladıktan sonra tutuklanan Satiye Şen
(46), ilk duruşmada, "Özür diliyorum aşırı alkollüydüm, kıskandım" dedi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müşteki olan Sedat Korkmaz da, "Kendisinden şikâyetçi değilim. İlk eşimden olan 2 çocuğuma o bakıyordu. Şimdi cezaevinde olduğu için zor durumdayım" diye konuştu. Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra, Satiye Şen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.