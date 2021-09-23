Bursa’da kar sürprizi: Uludağ’a kar yağdı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a ilk kar henüz Eylül ayı bitmeden düştü. Gece en düşük sıcaklığın eksi 10 derecelere kadar düştüğü zirvede ve çok sayıda turistin ağırlandığı oteller bölgesi beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü bu günlerde Uludağ'da kar sürprizi yaşandı. Ünlü merkezde alçak kesimlerde yağışlar karla karışık yağmurlu görülürken. Oteller Bölgesi ve zirvede kar yağışı etkili oldu. Zirve beyaza bürünürken, erken düşen kar otelcileri sezon ile ilgili umutlandırdı. Birinci ve İkinci Oteller Bölgesi olarak bünyesinde 17 otel, 7 bin yatak kapasitesi bulunduran ve 300 metre ile bin 980 metre uzunluklarında 20 kayak pistinin yer aldığı Uludağ'da kış sezonu ve sömestr tatili öncesi kar yağışı oldukça önem arzediyor.