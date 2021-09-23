Çaldıkları sigaraları tekel bayisine sattılar! Aracın plakasından yakalandılar

İstanbul Çekmeköy'de iki kişi; Taşdelen Mahallesi'nde bulunan bir marketten 937 paket farklı markalara ait sigara çaldı. İki kişi; söz konusu sigaraları M.S. isimli bir kişinin işlettiği tekel bayisine 15 bin lira karşılığında sattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin olay yerine beyaz renkli bir araçla geldikleri saptandı. Aracın kaçış güzergahı güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi ve plakası tespit edildi.



SATIN ALAN DA GÖZALTINA ALINDI



Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.E ve A.K., Sancaktepe Meclis Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde yakalandı. Çalınan ve bulunan 937 paket sigara muhafaza altına alındı ve mağdura teslim edildi. M.S. de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. M.S., hakkında yapılan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı. Sigaraları çaldıkları tespit edilen A.E. ve A.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.