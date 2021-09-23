Galerici gence iğrenç tuzak! Darp edildi cinsel tacize uğradı

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA TANIŞMIŞLAR



Asistan doktor Aslıhan B. ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Hüseyin Çınar "Sevgilimle 7 aydır beraberdik. Son 3 aydır aynı evde yaşıyorduk. Bu süre içerisinde kendisinin ve ailesinin borçlarının olduğunu, bunun evliliğimize engel olabileceğini, bu borçların bir an önce kapatılırsa daha yakın bir tarihte evlenebileceğimizi söyledi. Ben de kendisini sevdiğim için birikmiş paramı ve çevreden topladığım parayı verdim. İcra dairesinden bana 350 bin liralık haciz belgesi getirdi. Buna istinaden ben de kendisine 280 bin lira verdim.