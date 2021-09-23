Gaziantep’te servis ücretleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni ücretleri açıkladı. Başkan Şahin, "Gaziantep'teki tüm özel ve devlet okulları servis ücretleri belirlendi. 0-5 Km arası 230 TL, 5-15 Km arası ise 250 TL olarak belirlendi. Sizden farklı ücret talep eden olursa kabul etmeyip lütfen, Alo 153 / GİKOM üzerinden bize bildirin. Cezai işlem başlatalım. Durumu da bizzat takip edeceğim" dedi.