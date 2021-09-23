Gaziantep’te servis ücretleri belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni ücretleri açıkladı. Başkan Şahin, "Gaziantep'teki tüm özel ve devlet okulları servis ücretleri belirlendi. 0-5 Km arası 230 TL, 5-15 Km arası ise 250 TL olarak belirlendi. Sizden farklı ücret talep eden olursa kabul etmeyip lütfen, Alo 153 / GİKOM üzerinden bize bildirin. Cezai işlem başlatalım. Durumu da bizzat takip edeceğim" dedi.
Başkan Şahin, hostes kullanan servislerde her öğrenci için hostes ücretinin ise 90 TL olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Gaziantep Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İsmet Özcan ise, Gaziantep'teki servis ücretlerinin Türkiye'nin 41 ilinden daha ucuz olduğunu belirterek, "Bu ucuz fiyatlar bizi de zorlamaktadır" dedi.