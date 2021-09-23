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Giriş Tarihi: 23.9.2021 10:54

Gezmeye diye çıkan 14 yaşındaki kız ortadan kayboldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Gezmeye diye çıkan 14 yaşındaki kız ortadan kayboldu

Aydın’da yaşayan 14 yaşındaki Tuana Öztürk, evden “gezmeye gidiyorum” diyerek çıktı. Bursa otobüsüne bindiği öğrenilen Öztürk ortadan kayboldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 14 yaşındaki lise öğrencisi Tuanan Öztürk, annesine arkadaşlarıyla gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

Annesine gezmek için çıktığını söyleyen ancak uzun süre eve dönmeyen Öztük'ün ailesi endişelenerek kızlarını aramaya başladı. Akşam saatlerinde Şehirlerarası otobüs terminalinden Bursa otobüsüne bindiği öğrenilen kız adeta sırra kadem bastı. Gözü yaşlı anne Müzeyyen Küçük, kızının otobüse binerek Bursa'ya geldiğini öğrendi. Anne, kızının Osmangazi ilçesinde olduğunu, Kent Meydanı ve Zafer Plaza taraflarında gezebileceğini söyleyerek, görenlerin polise haber vermelerini istedi.

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Gezmeye diye çıkan 14 yaşındaki kız ortadan kayboldu
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