Göksu: “Esenler’de 483 kişi kapasiteli yurtlarımız sizleri bekliyor”

Üniversite öğrencilerinin yurt ve fahiş kira artışı sorunları olduğunu gerekçe göstererek bazı kesimler provokasyon arayışına girişti. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ülke tarihinin en kapsamlı yurt yatırımlarının yapıldığını açıklayarak bu konunun istismarına izin vermeyeceklerini açıkladı.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK BİZLER DE SİZİN YANINIZDAYIZ"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlar konusunda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptığını belirtti. Göksu üniversiteli gençlere seslenerek, "AK Partili Belediyeler olarak bizler de sizin yanınızdayız" dedi.

"ESENLER'DE İNŞA ETTİĞİMİZ 483 KİŞİ KAPASİTELİ YURTLARIMIZ SİZLERİ BEKLİYOR"

Göksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şunları söyledi: "Sevgili Gençler… Gençlik ve Spor Bakanlığımız yurtlar konusunda Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarını yaptı. AK Partili Belediyeler olarak bizler de sizin yanınızdayız. Esenler'de inşa ettiğimiz 483 kişi kapasiteli yurtlarımız sizleri bekliyor."