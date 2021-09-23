‘Hamileler tereddütsüz aşı olmalı’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Koronavirüs Bilim Kurulu
toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Hamilelere kritik uyarılarda bulunan Koca, okulların kapanmayacağını bildirdi. Bakan Koca şunları kaydetti:
Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha Bilim Kurulu'muzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar. Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. Bilim Kurulu'muz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını, en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil, okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıyız. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıyız.
28 BIN 168 YENİ VAKA, 242 VEFAT
Türkiye'de dün 351 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 28 bin 168 kişinin testi pozitif çıktı. 242 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 96 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68.91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85.51 olarak kayıtlara geçti. Toplam aşı sayısı 106 milyon 492 bin 764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426 bin 502 doz aşı uygulandı.