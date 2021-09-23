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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:46

Hatipoğlu Susam çeşidinin üretim alanında tarla günü düzenlendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hatipoğlu Susam çeşidinin üretim alanında tarla günü düzenlendi

TAGEM'in 30. Yıl Etkinlikleri Kapsamında Şanlıurfa  GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte tarla günü düzenlendi

Şanlıurfa'da, yerli ürün çeşitleri üretilerek yaygınlaştırılmaya devam ediyor. Enstitü Müdürlüğü tarafından tescil edilen Hatipoğlu Susam çeşidinin üretim alanında tarla günü düzenlendi.

TAGEM'in 30. Yılı Kutlama etkinlikleri kapsamında enstitü müdürlüğü tarafından tescil edilen Hatipoğlu Susam çeşidinin üretim alanında tarla günü düzenlendi.

Mardin'nin Artuklu İlçesi Aşağı Aydınlı Köyünde gerçekleşen etkinliğe TAGEM Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı Endüstri Bitkileri Koordinatörü Hüseyin Akyol, Mardin İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürleri, Teknik Personeller, Tarım Danışmanları, Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Necat İzgi, ve çiftçiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Enstitü Müdürü Zeyni aktaş katılımcılara Enstitü ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlik kapsamında Enstitü Müdür Yardımcımız Halil Hatipoğlu rehberliğinde saha gezisi yapılarak katılımcılara Hatipoğlu Susam çeşidi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

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Hatipoğlu Susam çeşidinin üretim alanında tarla günü düzenlendi
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