İçişleri Bakanı Soylu, Siirt’te ışık hadisesini izledi

Tillo Kaymakamlığı'nca ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte Ensar Cami imamı Ramazan Toprak Kur'an-ı Kerim okudu, ilahiler seslendirildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesini izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, bu sırada tekbir ve salavat getirdi. Vatandaşlar, saat 05.54'te gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren ışık olayını meydanda kurulan dev ekrandan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Milletvekili Osman Ören, Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Eski Milletvekili Yasin Aktay, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk ve bazı protokol üyeleri de türbede izledi.

GEOMETRİ VE ASTRONOMİ ESERİ

18. yüzyılın önemli bilim adamlarından olan İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah, 1734'te ölünce çok üzüldü. "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek, hocasının türbesine geometri ve astronomi bilgisiyle sistem kurdu. Sisteme göre, Tillo'ya 3 kilometre uzaklıktaki tepe üzerine yapılan taş ve halk arasında Kal'at-ül Üstad diye bilinen duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen güneşin ilk ışıkları, türbenin yanındaki kulede bulunan aynaya, buradan da pencereden türbeye girip, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. "Işık hadisesi" veya "Güneş hadisesi" olarak bilinen olay, sadece Güneş'in ekvatora dik düştüğü ve böylece gün ve gecenin eşitlendiği ekinoks günleri 21 Mart ve 23 Eylül'de yaşanıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu izlenemez hale gelen "Işık hadisesi", 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak tekrar izlenmeye başlanmıştı.